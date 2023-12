Serienstar Kamar de los Reyes (56) verlor den Krebskampf!

Traurige Nachrichten aus der Filmbranche: Kamar de los Reyes ist überraschend verstorben! Der puerto-ricanische Schauspieler feierte Mitte der 90er-Jahre erste Erfolge mit dem Off-Broadway-Stück "Blade to the Heat". Später wurde der Filmstar vor allem durch die Soap "One Life to Live" bekannt, in der er den Antonio Vega spielte. Nun ist Kamar aber im Alter von nur 56 Jahren gestorben.

Das berichtet unter anderem Deadline. Laut des Onlineportals ist der Serienstar am Sonntag in Los Angeles verstorben. Wie ein Sprecher des 56-Jährigen gegenüber dem Magazin bestätigt, habe Kamar den kurzen Kampf gegen den Krebs verloren. An welcher Form der Krankheit er litt, gaben die Vertreter des Schauspielers allerdings nicht bekannt.

Zuletzt zog Kamar noch große Jobs an Land. So spielte er kürzlich eine Rolle in der kommenden Hulu-Serie "Washington Black" mit Sterling K. Brown (47) in der Hauptrolle und ergatterte einen wichtigen Part in Marvels kommender "Daredevil"-Serie auf Disney+. Er hinterlässt seine Frau Sherri und die drei gemeinsamen Kinder Caylen, Michael und John.

Getty Images Kamar de los Reyes im Dezember 2012

Getty Images Kamar de los Reyes im September 2012

Getty Images Kamar de los Reyes, Schauspieler

