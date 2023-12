"Parasite"-Star Lee Sun-kyun tot in seinem Auto aufgefunden

Die Schauspielwelt trauert um Lee Sun-kyun. Der Südkoreaner stand seit über 20 Jahren für verschiedene Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. 2019 verkörperte er in Parasite die Rolle des Park Dong-ik – ein Jahr später wurde der Streifen mit mehreren Oscars ausgezeichnet. Doch es war der letzte Kinofilm, an dem Lee mitgewirkt hatte. Der Schauspieler ist nun plötzlich im Alter von 48 Jahren verstorben.

Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, sei der Filmstar am Mittwoch tot in seinem Auto in einem Park in Seoul gefunden worden. Seine Frau hatte der Polizei vorher mitgeteilt, dass Lee das Haus verlassen und sie daraufhin etwas gefunden hatte, das nach einem Abschiedsbrief aussah. Die Todesursache ist bislang jedoch nicht offiziell bekannt.

The Korea Times zufolge war gegen Lee wegen des Verdachts auf den Konsum von Marihuana und anderen illegalen Drogen ermittelt worden. Die letzten beiden Tests seien jedoch negativ gewesen. Zudem betonte der "Dr. Brain"-Darsteller, von einer Hostess mithilfe eines Tricks dazu verleitet worden zu sein. Erst vergangenes Wochenende sei er deswegen 19 Stunden lang von der Polizei befragt worden. Die Vorwürfe hatten dazu geführt, dass der zweifache Vater zuletzt kaum noch Film- oder Werbejobs ergattern konnte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Der "Parasite"-Cast bei den Oscars 2020

Getty Images Lee Sun-kyun im Juli 2023 in New York City

Getty Images Lee Sun-kyun, Schauspieler



