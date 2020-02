Es ist die Königs-Kategorie bei den Oscars! Seit einigen Stunden läuft in Hollywood mal wieder die Party des Jahres: Bei der Oscar-Verleihung werden die besten Filme und Schauspieler des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Die wohl wichtigste Kategorie dabei ist "Bester Film". Neun Filme konkurrierten in diesem Jahr um die begehrte Trophäe. Am Ende konnte sich das Drama "Parasite" als bester Film durchsetzen!

Ursprünglich galt der Kriegsfilm "1917" als heißer Anwärter auf die "Beste Film"-Kategorie. Mit dem "Parasite"-Sieg hat wohl kaum jemand gerechnet. Die südkoreanische Produktion ist schließlich der erste nicht englischsprachige Film in dieser Kategorie, der einen Oscar gewinnt. Somit hat "Parasite" heute Nacht Oscar-Geschichte geschrieben. Das war offenbar auch den Stars im Saal bewusst. Kino-Größen wie Tom Hanks (63) und Leonardo DiCaprio (45) jubelten, was das Zeug hielt. "Ich bin sprachlos. Wir hätten uns so etwas niemals vorstellen können. Wir sind so glücklich", freute sich auch die Produzentin des Films Kwak Sin Ae, als sie sich ihren Oscar abholte.



Als absolute Abräumer des Abends galten im Vorfeld vor allem "Joker" und "Once upon a Time... in Hollywood". Die Comic-Adaption mit Joaquin Phoenix (45) konnte sich über elf und der Quentin Tarantino-Streifen über insgesamt zehn Nominierungen freuen. Stattdessen gewann "Parasite" die meisten Goldjungen: Neben "Bester Film" auch noch in den Kategorien "Bestes Originaldrehbuch", "Bester internationaler Film" und "Beste Regie".

