Mit 81 im hotten Look: Barbra Streisand kümmert Kritik nicht

Das interessiert Barbra Streisand (81) nicht! Als Sängerin und Schauspielerin gehört die US-Amerikanerin zu den absoluten Hollywood-Legenden. Umso überraschender, dass sie im Laufe ihrer Karriere nur 19 Filme gedreht hat. Erst kürzlich verriet sie, dass sie gerne mehr vor der Kamera gestanden hätte. Doch eines bereut sie nicht: Auch mit über 80 wirft Barbra sich noch gerne in sexy Outfits – und kümmert sich nicht um Kritik.

Im Interview mit New York Times erzählt Barbra jetzt, dass sie in ihrer Jugend oft gegen Looks entschied, die viel Haut zeigten. "Ich hatte damals Angst, so gesehen zu werden", erklärt sie. Heute steht sie anders dazu und wählt auch mit 81 Jahren gerne mal sexy Outfits. Kritik an ihrer Kleidung interessiere sie nicht: "Jetzt bin ich zu alt, um mir darüber Gedanken zu machen." Sie findet, dass grundsätzlich jeder tragen solle, wonach er sich fühle und was er ausdrücken wolle: "Und das hat nichts mit dem Alter zu tun."

Immerhin schienen die Männer Hollywoods gar keine Probleme mit Barbras Looks zu haben, denn sie zog zahlreiche Stars in den Bann. In ihrer Biografie "My Name is Barbra" erzählte die Filmikone, dass sie Beziehungen mit ihren Kollegen Elliot Gould und Don Johnson (74), dem Tennisstar Andre Agassi (53) und sogar mit Hollywood-Legende Marlon Brando (✝80) gehabt hatte. "Ich muss zugeben, ich fühle mich zu attraktiven Männern hingezogen", schmunzelte sie.

Anzeige

Getty Images Barbra Streisand beim Tribeca Film Festival in New York City im April 2017

Anzeige

Getty Images Barbra Streisand beim Chanel Dinner Celebrating Our Majestic Oceans, 2018

Anzeige

Getty Images Sängerin Barbra Streisand, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de