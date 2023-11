Don Johnson und Co.: Das sind Barbra Streisands Verflossene

Es knisterte immer wieder! Barbra Streisand hat mit ihrer vor kurzem veröffentlichten Autobiografie ihr gesamtes Leben offengelegt. Die lebende Legende spricht darin über ihre Erfolge als Sängerin und Schauspielerin, gibt unter anderem Einblick in Liebesbeziehungen und Affären – und davon schien die 81-Jährige mehrere gehabt zu haben. Barbra fühlte sich regelmäßig zu berühmten Persönlichkeiten wie Marlon Brando (✝80) oder Don Johnson (73) angezogen!

Die "Woman in Love"-Interpretin traf in den willkürlichsten Momenten auf ihre Herausforderer. 1966, während ihrer Ehe mit dem Schauspieler Elliott Gould, begegnete sie dem Schauspielstar Marlon Brando, der ihren innersten Fantasien entsprach. Jahre später, sie war single, raubte ihr der "angesagte Herzensbrecher" Don Johnson den Atem: "Ich muss zugeben, ich fühle mich zu attraktiven Männern hingezogen. [...] Ich mochte, wie er die Initiative ergriff. Er schickte mir Blumen und rief an. Er schien fürsorglich und sensibel", schreibt sie in "My Name is Barbra". Doch mit dem Vater von Dakota Johnson (34) lief es für die Sängerin nur kurzzeitig gut. 1992 trat der Tennisprofi Andre Agassi (53) in ihr Leben – sie waren ein Paar, das Barbra "nie vorausgesagt hätte".

Mittlerweile ist die Oscar-Gewinnerin seit 25 Jahren mit dem 83-jährigen James Brolin (83) verheiratet. Ihre erste Begegnung sei ihr sehr lustig in Erinnerung geblieben: Beim Date habe sie einen bärtigen Mann im Holzfällerhemd erwartet. Doch James kam mit kurzen Haaren und glattrasiert. "Ich fragte ihn: 'Wer hat dir denn die Haare versaut?'", so Barbra (81) gegenüber W Magazine.

Getty Images Sänger Barbra Streisand im Jahr 2013

Getty Images Barbra Streisand beim Tribeca Film Festival in New York City im April 2017

Getty Images Barbra Streisand und James Brolin

