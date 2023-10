Unersättlich! Barbra Streisand (81) will immer noch viel Sex

Bei ihr wird es nicht langweilig! Barbra Streisand (81) ist seit sechs Jahrzehnten supererfolgreich im Film- und Musikgeschäft. Doch auch privat läuft es bei der Sängerin ziemlich gut. Seit 1998 ist sie nämlich mit James Brolin (83) verheiratet. Doch mit dem Alter schleichen sich nun auch ein paar Problemchen ein, die das Eheleben der beiden beeinflussen: Barbra liebt viel Sex, doch James kann da nicht mehr mithalten!

Wie ein Insider gegenüber National Enquirer verrät, geht es zwischen den Laken nicht mehr ganz so heiß her. "Sie hatten ein sehr aktives Sexleben, das ihre Freunde zum Erröten bringen würde, aber heutzutage ermüdet sie ihn einfach nur", plaudert der Informant aus. Vor allem die 81-Jährige kommt dabei wohl nicht mehr voll auf ihre Kosten: "Barbra ist unersättlich und hat die Ausdauer eines Tigers, aber Jims Mangel an Libido ist der Elefant im Raum. Er kann einfach nicht mit ihr mithalten."

Ob Barbra darüber auch in ihren Memoiren "My Name is Barbra" auspacken wird? Was Fans sicher erwarten können, ist, dass die Sängerin einige Anekdoten zu ihren ganzen Liebhabern teilen wird. So war die Ikone schon mit Don Johnson (73), Richard Gere (74) und Clint Eastwood (93) liiert.

Anzeige

Getty Images James Brolin und Barbra Streisand im April 2013 in New York City

Anzeige

Getty Images Barbra Streisand, Sängerin

Anzeige

Getty Images Barbra Streisand und James Brolin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de