Schauspielerin Barbra Streisand investierte in Viagra-Aktien

Das machte Barbra Streisand (81) also mit ihrem Vermögen! Die Schauspielerin kann auf einen erfolgreichen Lebenslauf zurückblicken: In den 1960er-Jahren hatte Barbra den Sprung ins Fernsehen geschafft. Daraufhin folgten mehrere Rollen in erfolgreichen Filmen und ein Plattenvertrag. Für ihre Arbeiten gewann sie mehrere Grammys, Emmys und Golden Globes – sogar zwei Oscars durfte sie bereits mit nach Hause nehmen. Mit dem Erfolg floss auch das Geld – und das investierte Barbra in eher ungewöhnliche Aktien!

Neben Investitionen in ein großes Technikunternehmen und in eine weltweit bekannte Kaffeekette kaufte sich die heute 81-Jährige vor Jahren vor allem Viagra-Aktien. "Ich dachte nur: 'Das wird mal sehr populär [...].' Also hatte ich sofort ein paar Aktien gekauft", erinnert sie sich in ihren Memoiren "My Name Is Barbra". Ihre Investition trug schnell Früchte: Innerhalb weniger Monate machte Barbra umgerechnet 1,6 Millionen Euro.

Eigentlich hätte Barbra genau dort weiter machen können, doch sie geht heute auf Nummer sicher. "Ich spiele nicht mehr mit so hohen Summen. Nachdem ich mehrere Male finanziell ausgebrannt wurde (ich verlor mein Hemd, mein Kleid und meine Nerven in der Finanzkrise 2008), habe ich beschlossen, bei Anleihen zu bleiben", gibt sie offen in ihrer Biografie zu.

Barbra Streisand, Sängerin

Sängerin Barbra Streisand, 2018

Sänger Barbra Streisand im Jahr 2013

