Jennifer Aniston hat Barbra Streisand schon mal geküsst!

Jennifer Aniston (55) wurde schon mal intim mit Barbra Streisand (81)! Der Schauspielerin wurde am Wochenende eine ganz besondere Ehre zuteil: Sie durfte neben anderen Hollywoodstars wie Bradley Cooper (49) oder Idris Elba (51) die SAG Awards moderieren. An dem Abend hielt die Friends-Bekanntheit die wichtige Laudatio für Barbra, die die Auszeichnung für ihr Lebenswerk erhielt. Dabei plauderte Jennifer eine witzige Anekdote aus!

Bei der Rede kam sie aus dem Schwärmen über Barbra kaum heraus. "Sie ist nicht nur ein großartiges Talent, sondern auch ein toller Mensch. [...] Und obwohl ich noch nicht das Vergnügen hatte, mit ihr zu arbeiten, hatte ich das Glück, im Laufe der Jahre viel Zeit mit ihr zu verbringen, und an einem Silvesterabend durfte ich sie sogar um Mitternacht küssen!", verriet Jennifer in ihrer Laudatio und betonte, dass sie die Wahrheit sage. Mehr zu dem Kuss gab sie aber nicht preis!

Barbra nahm den begehrten Preis dankbar an und richtete danach auch noch ein paar Worte an das Publikum. Sie berührte mit ihrer Rede viele Gäste. "Ich erinnere mich, wie ich als Teenager davon träumte, Schauspielerin zu werden, als ich in meinem Bett in Brooklyn saß, mit einem Becher Kaffee-Eis und einer Filmzeitschrift", erinnert sich die "Funny Girl"-Darstellerin unter anderem.

Getty Images Jennifer Aniston bei den SAG Awards 2024

Getty Images Barbra Streisand beim Chanel Dinner Celebrating Our Majestic Oceans, 2018

Getty Images Barbra Streisand, Schauspielerin und Sängerin

