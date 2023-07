Barbra Streisand sendet Jamie Foxx eine emotionale Botschaft

Prominenter Support! Im April erlitt Jamie Foxx (55) einen medizinischen Notfall. In den vergangenen Monaten zog sich der Schauspieler daher fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Vor wenigen Tagen brach der "Django Unchained"-Star dann sein Schweigen und sprach in einem emotionalen Video über die Schwierigkeit seiner Genesung. Daraufhin zeigten bereits viele Promis Kollegialität. Nun schickt auch Barbra Streisand (81) eine unterstützende Botschaft an Jamie!

Gestern teilte Barbra einen Schnappschuss von sich und Jamie aus dem Jahr 2018 auf Instagram. "Lieber Jamie, so toll, dein Gesicht heute zu sehen und dich sprechen zu hören", schrieb die Sängerin in der Kommentarspalte und fügte hinzu: "Ich habe dir viel Liebe und Licht geschickt und werde das auch weiterhin tun." Der Schauspieler war von der emotionalen Anteilnahme scheinbar so gerührt, dass er den Beitrag bereits nach wenigen Minuten in seiner Story verlinkte.

Barbra und Jamie kennen sich schon seit vielen Jahren – sie verbindet eine langjährige Freundschaft. 2016 sangen die 81-Jährige und der 55-Jährige sogar den Song "Climb Ev'ry Mountain" im Duett, der in ihrem Album "Encore Movie Partners Sing Broadway" veröffentlicht wurde.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx und Barbra Streisand im Juni 2018

Getty Images Barbra Streisand, Sängerin

