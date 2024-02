Barbra Streisand rührt mit ihrer SAG-Awards-Rede zu Tränen

Sie zeigt sich emotional! Barbra Streisand (81) ist ein echtes Multitalent. Mit mehr als 145 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Doch auch ihre Schauspielkarriere lässt sich sehen. Mit ihrer Hauptrolle im Film "Funny Girl" gewann sie 1969 sogar einen Oscar. Bei den diesjährigen SAG Awards erhielt sie nun eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Mit ihrer emotionalen Dankesrede rührte Barbra ihre Schauspielkollegen zu Tränen!

Bei der Preisverleihung überreichten die Schauspielstars Jennifer Aniston (55) und Bradley Cooper (49) der 81-Jährigen den Lifetime Achievement Award. Barbra begann vor dem Publikum zu erzählen, dass sie damals mit dem Schauspiel angefangen hätte, um der Realität zu entfliehen. "Ich wusste, dass ich nicht wie die Frauen auf der Leinwand aussah. Trotzdem wollte ich es unbedingt versuchen", schildert sie. Auch mit den Zweifeln ihrer Mutter hätte sie zu kämpfen gehabt. "Doch irgendwie, irgendwann – Gott sei Dank – ist das alles wahr geworden", berichtete sie stolz. Ihre Kolleginnen Anne Hathaway (41) und Emma Stone (35) rührte sie mit ihren Erzählungen zu Tränen.

Nicht nur Barbra zog mit ihrer Rede die Aufmerksamkeit auf sich. Auch Elizabeth Debicki (33) sorgte bei den Awards für Aufsehen. Mit ihrer Rolle in The Crown erhielt die Australierin den Preis als "Beste Darstellerin in einer Dramaserie". Vor Aufregung vergaß sie kurzerhand ihre Schuhe anzuziehen und nahm die Auszeichnung barfuß entgegen!

Getty Images Barbra Streisand, Jennifer Aniston und Bradley Cooper

Getty Images Emma Stone, Schauspielerin

Getty Images Elizabeth Debicki bei den SAG Awards 2024

