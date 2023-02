Datum steht: Barbra Streisand veröffentlicht ihre Memoiren!

Barbra Streisand (80) hat ihre Lebensgeschichte niedergeschrieben! Immerhin hat die Soul-Diva gewiss eine Menge zu erzählen. Mit mehr als 145 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. Sogar König Charles (74) soll regelrecht besessen von ihr gewesen sein. Von ihrem bewegten Leben ist bald in Barbras Memoiren zu lesen – und sogar das Release-Datum ist schon bekannt!

Via Instagram gewährte die 80-Jährige einen ersten Blick auf das Cover ihres Buches. Darauf ist sie in der Musicalverfilmung "Funny Girl" zu sehen. Auch der Titel ist zu lesen: Das Werk trägt den Titel "My Name Is Barbra" und ist ab dem 7. November erhältlich. Der Verlag Penguin Random House kündigt bereits an: "In 'My Name Is Barbra' erzählt sie ihre eigene Geschichte über ihr Leben und ihre außergewöhnliche Karriere, vom Aufwachsen in Brooklyn über ihre ersten Auftritte als Star in New Yorker Nachtklubs bis hin zu ihrem Durchbruch in 'Funny Girl' und der langen Reihe von Erfolgen in allen Medien in den Jahren danach."

Die Fans dürfen sich auf ordentlich Lesestoff freuen. Satte 1040 Seiten umfasst Barbras Biografie. Ihre Bewunderer sind schon jetzt ganz aus dem Häuschen. "Ich kann es nicht glauben, dass es endlich so weit ist", jubelte ein Instagram-User.

König Charles III. und Barbra Streisand, 1974

Barbra Streisand, Musikerin

Barbra Streisand beim Tribeca Film Festival in New York City im April 2017

