UK-"Love Island"-Star Rachel Finni erwartet ihr erstes Kind

Süße Neuigkeiten von Rachel Finni! Bekannt wurde die 32-Jährige durch die britische Version von Love Island – ihre große Liebe fand sie dort jedoch nicht. Doch seit ihrer Teilnahme ist Rachel vor allem als Content Creatorin im Netz unterwegs: Etwa 82.000 User folgen der Beauty, denen sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag gibt. Nun macht sie überraschende Neuigkeiten publik: Rachel erwartet ihr erstes Kind!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die TV-Bekanntheit die freudigen News mit ihren Fans. In einem Video präsentiert Rachel stolz, wie sich ihr Baby in ihrem Bauch schon ordentlich bewegt. Den Clip untermalt sie zudem mit dem Song "What A Wonderful World" von Luis Armstrong. Wer der Vater ihres ungeborenen Kindes ist, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Die Fans freuen sich für die Mama in spe. "Herzlichen Glückwunsch, Rachel, du wirst eine so tolle Mutter sein", schreibt ein Follower, während ein weiterer begeistert kommentiert: "Oh mein Gott, die Nachricht ist raus! [Ich bin] viel zu aufgeregt." Ein User wünscht zudem: "Herzlichen Glückwunsch und viel Gesundheit und Sicherheit in der Schwangerschaft."

Rachel Finni, Realitystar

Rachel Finni, ehemalige Kandidatin der britischen Version von "Love Island"

Rachel Finni, Realitystar

