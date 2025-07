"10 Jahre jünger": Sophia Thomalla hat eine neue Haarfarbe

Sophia Thomalla (35) überrascht ihre Fans im Netz mit einer echten Typveränderung. Die Schauspielerin und Moderatorin hat sich von ihrer dunkelblonden Mähne verabschiedet und trägt jetzt einen deutlich helleren, fast platinblonden Look. Unter einem neuen Foto auf ihrem Instagram-Profil schrieb die 35-Jährige: "Jemand hat einmal gesagt, dass ich mit blonden Haaren zehn Jahre jünger aussehe, also habe ich mich für einen noch helleren Blondton entschieden." Das Bild mit ihrer neuen Frisur zeigt sie gewohnt lässig auf einer blauen Couch sitzend – in Jeans, schwarzer Lederjacke und weißen Turnschuhen.

Die neue Haarfarbe kommt bei ihren rund 1,4 Millionen Followern insgesamt gut an und auch Prominente wie Janin Ullmann (43) oder Laura Karasek feiern den neuen Style, wie aus ihren begeisterten Reaktionen unter dem Foto zu entnehmen ist. Neben positiven Fan-Kommentaren wie: "Wunderschön!" oder "Wow, tolle Farbe" gibt es auch einige Follower, die sich wohl noch an den neuen Look gewöhnen müssen. "Dunkel gefällt mir persönlich viel besser", schreibt ein User und ein weiterer Nutzer schließt sich mit: "Team dunkelhaarig" an.

Die Veränderung kommt kurz bevor Sophia in der neuen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen sein wird. Dort wird sie allerdings noch mit ihrer alten, dunkelblonden Mähne auftreten, da die Dreharbeiten bereits im Mai stattfanden. Der Show-Start auf RTL+ ist für den 13. August angesetzt. Bis dahin können die Fans noch Sophias lässige Schnappschüsse ihres neuen Styles bestaunen.

