"Böses Blut": Elton John schlug Billy Joel einen Entzug vor

Zwischen Billy Joel (76) und Elton John (78), den weltberühmten Musikern und langjährigen Weggefährten, gab es einst Spannungen, nachdem Elton öffentlich über Billys angeblichen Alkoholmissbrauch gesprochen hatte. In der neuen HBO-Dokumentation "Billy Joel: And So It Goes" erzählt Billy, wie sehr ihn Eltons Kommentar aus einem Interview von 2011 im Rolling-Stone-Magazin verletzt hat. Elton hatte damals gesagt, Billy brauche dringend eine "richtige" Reha und nannte ihn einen "Säufer". Billy, der 2005 tatsächlich wegen Alkoholproblemen eine Entzugsklinik besucht hatte, fühlte sich durch diese öffentliche Äußerung hintergangen – besonders von jemandem, den er als Freund betrachtete. "Das hat mich wirklich getroffen", sagte der "Piano Man"-Sänger in der Doku, die am 25. Juli in ihre zweite Folge ging..

Die Spannungen zwischen den Musikern eskalierten in einer sensiblen Phase für Billy. Nach Eltons Kommentar fühlte er sich an einem Tiefpunkt: "Es war wie eine Botschaft, dass ich genug habe", erinnerte er sich. Parallel dazu zog er sich von Tourneen zurück – ein Schritt, der durch ein Ultimatum seiner damaligen Ehefrau Katie Lee ausgelöst wurde. Nach der Trennung 2009 zog sich Billy komplett aus dem Rampenlicht zurück. Trotz der schwierigen Zeit schaffte er es, sein Leben zu ordnen. In einem Interview von 2023 erklärte er, dass er vor einigen Jahren das Trinken ganz eingestellt habe, ohne externe Hilfe: "Ich hatte einfach genug."

Billy und Elton teilen eine besondere Geschichte, geprägt von Freundschaft und großen beruflichen Erfolgen. Seit 1994 tourten sie über Jahrzehnte gemeinsam mit den beliebten Face-to-Face-Tourneen. Trotz Spannungen wegen des Reha-Themas legten sich ihre Differenzen mit der Zeit. In der Dokumentation betonte Billy, dass ihm die ständigen Vergleiche mit Elton anfangs auch sehr missfielen, er sie aber später akzeptierte. Neben seinen musikalischen Meilensteinen erlebte Billy immer wieder persönliche Neuanfänge, besonders durch seine drei Kinder, die ihm sehr wichtig sind. Elton, der zwei Söhne mit seinem Ehemann großzieht, hat ebenfalls Höhen und Tiefen erlebt, was ihre besondere Bindung vermutlich stärkt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Billy Joel und Elton John

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Joel, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024