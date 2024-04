UK-"Love Island"-Star Rachel Finnis erstes Baby ist da!

Rachel Finni ist Mama! Anfang des Jahres verkündete sie ihre erste Schwangerschaft, nun ist das Kind der UK-Love Island-Teilnehmerin auf der Welt. Via Instagram teilt sie überglücklich mit, dass ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hat. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto schreibt die frischgebackene Mutter: "Rae Viola Finni-Lopes" und verrät somit das Geschlecht ihres kleinen Wunders. Rachel und ihr Partner dürfen sich über eine Tochter freuen – wer der Vater ihres Kindes ist, behält sie allerdings für sich.

In ihrer Story teilt die Britin dann einen äußerst ehrlichen Einblick. Zu einem weiteren Schnappschuss, der sie frisch nach der Geburt zeigt, verfasst sie diese Zeilen: "Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich in einer Babyblase war – doch es war eher ein Netz voller Schmerzen. Ich habe extreme Qualen, aber ich wollte euch nur wissen lassen, dass sie hier ist und es ihr gut geht." Nichtsdestotrotz sei Rachel voller Ekstase. "Ich bin besessen von diesem kleinen Mädchen, bis hin zu den kleinen Haaren an ihren Ohren und den winzigen Nägeln an ihren Zehen. Außerdem hat sie den besten Papa der Welt und ich habe die beste Familie und die besten Freunde", lässt sie ihre Community abschließend wissen.

Im Januar dieses Jahres teilte die Influencerin die Nachricht, dass sie schwanger sei. In einem Instagram-Video zeigte sie ihren Fans, wie sich ihr Baby in ihrem Bauch bereits ordentlich bewegt. Wie fortgeschritten die Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt war oder um was für ein Geschlecht es sich handelt, hielt sie bis zur Geburt geheim. Viele Details schien Rachel nicht teilen zu wollen.

