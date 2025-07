Darum hat sich Oliver Korittke gegen die Ehe entschieden

Schauspieler Oliver Korittke (57) ist einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle als Ekki Talkötter in der ZDF-Krimireihe Wilsberg bekannt. Im Gegensatz zu seinem Seriencharakter, der eher Pech in der Liebe hat, scheint Oliver im echten Leben sein Glück gefunden zu haben: Seit 2013 ist er mit der deutsch-serbischen Schauspielerin Mirijam Verena Jeremic liiert. Doch obwohl die beiden seit zwölf Jahren ein Paar sind und 2016 ihre Tochter willkommen heißen konnten, hat sich Oliver bislang konsequent gegen eine Ehe entschieden. "Ich war ja schon einmal verheiratet, und das war nicht gerade die beste Erfahrung in meinem Leben", erklärte er gegenüber Bunte.

Seine erste Ehe mit der Schauspielerin Monica Nancy Wick hielt nur von 2001 bis 2005. Heute lebt er mit seiner Partnerin deshalb lieber in einem ungewöhnlichen Familienmodell. Oliver und Mirijam leben nicht zusammen, sondern führen eine Beziehung zwischen zwei Wohnorten in Berlin – Tochter Frida pendelt zwischen Kindergarten, der Wohnung ihrer Mutter in Prenzlauer Berg und Olivers Zuhause in Lankwitz. "Wir müssen nicht heiraten. Sie ist meine Partnerin, meine Frau, die Mutter meines Kindes", sagte Oliver dazu.

Nach seiner Scheidung von Monica im Jahr 2005 sorgte seine Beziehung zur Schauspielerin Tabea Heynig (55) für Schlagzeilen. Die Trennung erfolgte damals, weil der Schauspieler auf einer Party ein Playboy-Model kennenlernte – eine Erfahrung, die Tabea nachhaltig beeinflusste, wie sie Jahre später bekannte. Oliver selbst gab zu, dass er aus früheren Fehlern gelernt habe und heute eine andere Haltung zu Beziehungen und Familie einnehme. Dies zeigt sich in seiner bewussten Entscheidung, sich nicht mehr dem Eheversprechen zu stellen und dennoch ein erfülltes Familienleben zu führen.

Getty Images Oliver Korittke, 2017 in München

ZDF und Thomas Kost Leonard Lansink und Oliver Korittke in der "Wilsberg"-Folge "Mit allen Wassern gewaschen"

Getty Images Oliver Korittke mit seiner Freundin Mirijam Verena Jerenic auf der Bavaria Film Party 2016 in Berlin