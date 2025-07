Versöhnt: Jimi Blue und Yeliz Koc verbringen Familienzeit

Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) haben offenbar ihre einstigen Differenzen mittlerweile vollends überwunden und genießen derzeit wieder harmonische Momente gemeinsam. In ihrer Instagram-Story teilte Yeliz ein Bild, das die beiden zusammen zeigt. Sie sitzen mit drei Kindern auf einer Picknickdecke und malen gemeinsam. Bei den drei Kleinen handelt es sich höchstwahrscheinlich um ihre gemeinsame Tochter Snow (3) sowie deren Cousine und Cousin, Cheyennes (25) Kinder – denn auch die Schwester des "Die Wilden Kerle"-Stars postete Bilder der drei Racker in ihrer Story. Ergänzt wird das Bild durch einen emotionalen Song, den Yeliz gewählt hat: "My Home" von Myles Smith. Die Zeile "Du wirst immer mein Zuhause sein, mein Herz" unterstreicht dabei die mutmaßliche Botschaft des Beitrags – Zusammenhalt auch nach und in schweren Zeiten.

Noch vor kurzer Zeit sah die Lage zwischen den beiden Ex-Partnern ganz anders aus. Nach dem Ende ihrer Beziehung, das noch vor der Geburt ihrer Tochter im Oktober 2021 erfolgte, flogen öffentlich die Fetzen. Besonders Yeliz zeigte sich enttäuscht und warf Jimi mangelndes Engagement bei der Erziehung vor. Wohl auch deshalb verwunderte es, dass sie erst kürzlich trotz dieser Umstände für ihn einstand, als er wegen finanziellem Fehlverhalten Ärger mit der Justiz hatte. Die Reality-Darstellerin beglich seine Schulden, nachdem er wegen einer ausstehenden Hotelrechnung verhaftet worden war, und zeigte damit, dass sie für ihre Familie einstehen möchte, ungeachtet vergangener Differenzen.

Seit rund zwei Wochen ist Jimi nun wieder auf freiem Fuß, nachdem er am 25. Juni am Flughafen in Hamburg verhaftet und anschließend in Untersuchungshaft gebracht worden war. Zwei Wochen verbrachte er in der Hansestadt hinter Gittern, bevor eine Auslieferungsodyssee nach Österreich begann. Nur einen Tag nach der Auslieferung wurde Jimi gegen eine Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Kaution von 15.000 Euro, die ihm die Freiheit ermöglichte, wurde nicht wie die verhängnisvolle Hotelrechnung zuvor von Yeliz, sondern nach Bild-Informationen überraschenderweise von seiner Schwester Cheyenne und seinem ehemaligen Manager Binh Nguyen aufgebracht.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknech und Yeliz Koc im Juli 2025

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2025