Oasis-Bruder Paul Gallagher wegen Vergewaltigung angeklagt

Paul Gallagher, der Bruder der berühmten Oasis-Musiker Liam Gallagher (52) und Noel Gallagher (58), sieht sich schweren Anschuldigungen gegenüber. Der 59-Jährige aus East Finchley, London, wurde unter anderem wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt, wie die BBC berichtet. Laut einer Mitteilung der britischen Staatsanwaltschaft vom 28. Juli werden Paul außerdem absichtliche Strangulation, kontrollierendes und zwanghaftes Verhalten, Morddrohungen sowie Körperverletzung vorgeworfen. Die Ermittlungen der Polizei beziehen sich auf mutmaßliche Vorfälle, die sich zwischen 2022 und 2024 ereignet haben sollen. Am 27. August soll Paul erstmals vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen.

In einer Erklärung bestätigte die stellvertretende Chefanklägerin Cate Baccas: "Wir können bestätigen, dass wir die Metropolitan Police autorisiert haben, Paul Gallagher nach einer polizeilichen Untersuchung wegen Vergewaltigung und anderer Vergehen anzuklagen." Laut Berichten der New York Times hat Paul die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen jedoch bestritten, so eine Anwaltskanzlei mit Sitz in London. Die Untersuchungen und der Prozess werfen einen neuen Schatten auf die Gallagher-Familie, während die beiden berühmten Brüder Liam und Noel derzeit auf einer großen Sommer-Reunion-Tournee durch Nordamerika unterwegs sind.

Anders als seine Brüder ist Paul nicht Teil der legendären Band Oasis, die in den 90er-Jahren durch Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" weltweiten Ruhm erlangte. Während Liam und Noel für ihre oft turbulente Beziehung und die unverkennbare Musik bekannt sind, hat sich Paul bisher weitgehend aus dem Rampenlicht herausgehalten. Zu den Brüdern hat Paul in der Öffentlichkeit bisher keine allzu enge Beziehung gezeigt. Es bleibt abzuwarten, ob oder wie sich diese Entwicklung auf die berühmten Musiker auswirken wird.

Tim P. Whitby/Getty Images for Disney, Joe Maher/Getty Images Collage: Noel und Liam Gallagher

Getty Images Liam Gallagher und Noel Gallagher im Juli 2025 in Cardiff

Getty Images Noel, Paul, Liam und Mama Peggy Gallagher Mitte der 70er Jahre