"Streamergarten": ZDF testet Fernsehgarten für Twitch-Stars

Der ZDF-Fernsehgarten bekommt einen neuen Ableger – der soll allerdings ein wesentlich jüngeres und moderneres Gewand als das Original bekommen. Wie das ZDF in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird ab dem 29. Juli exklusiv auf Twitch der neu gegründete "Streamergarten" laufen. Fürs Erste handelt es sich dabei um ein dreitägiges Event – sollte das aber Anklang finden, ist ein dauerhaftes Format nicht auszuschließen. Ab 18 Uhr versammeln sich Streamer und Content Creator in einer Campingplatz-Kulisse, um mit Musik, Spielen, Challenges und spannenden Gesprächen für Unterhaltung zu sorgen. Die Moderation übernehmen die Twitch-Stars StarletNova und Aditotoro.

An den drei Ausstrahlungstagen soll die Show rund drei Stunden live auf Twitch übertragen werden. Unter den Gästen sind unter anderem bekannte Streamer wie Fibii (19), Sterzik, Faister und JenNyan. Besonders spannend wird aber sicher der Auftritt der Trödelexperten Waldi Lehnertz (58) und Julian Schmitz-Avila (38), bekannt aus Bares für Rares. Für die beiden wird es extra die Rubrik "Twitch-Relikte" geben – um was für Relikte es sich dabei handelt, ist noch geheim. Welche musikalischen Acts auftreten, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Episoden zwei und drei werden dann am 12. August und am 28. Oktober übertragen.

Nachdem der Fernsehgarten sich nicht unbedingt an die Generation richtet, die die Zuschauerschaft der Streamer formt, scheint dieses Format nun genau das Richtige für das jüngere Publikum zu sein. In einem Instagram-Post kündigte das ZDF den "Streamergarten" an – und die Fans sind begeistert. Unter dem Beitrag sammeln sich aufgeregte Kommentare wie "So aufregend!", "Schöne Sache" und "Das ist ja heute!". Zudem kündigt der Sender so auch an, dass es noch einen geheimen Überraschungsgast geben wird. Die User geben dafür schon mal einige Wünsche ab und werfen unter anderem Namen wie HandOfBlood (32) und DJ Ötzi (54) in den Raum.

ZDF/INSTINCT 3 Logo des ZDF-"Streamergarten"

Instagram / starletnova StarletNova, deutsche Streamerin

ZDF / Frank Hempel Walter Lehnertz, "Bares für Rares"-Händler

Was haltet ihr vom "Streamergarten"? Großartig, das wird bestimmt sehr unterhaltsam. Ich finde das genauso unnötig wie den Fernsehgarten. Ergebnis anzeigen