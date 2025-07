Deshalb entschied sich Samira Yavuz für Urlaub mit Ex Serkan

Obwohl sie seit einem halben Jahr getrennt sind, steht Samira (31) und Serkan Yavuz (32) ein gemeinsamer Urlaub bevor. Dass die Beauty der Idee ihres Exes zustimmte, machte ihn überglücklich – der ehemalige The 50-Kandidat kämpft um seine Familie und um das Herz der Frau, die er während der Beziehung mehrfach betrogen hatte, zurückzuerobern. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" verrät Samira ihren Fans, wieso sie sich auf die gemeinsame Reise einlassen möchte. "Für mich ist das hier kein Sommer. Das ist höchst unbefriedigend und ich habe keine Ahnung, wie ich den Winter überstehen soll, wenn das aktuell mein Sommer ist. [...] Deswegen war mir schon klar, dass ich gerne wieder in den Urlaub möchte. Aber ich traue mir das allein überhaupt nicht zu", erklärt sie.

Ein Urlaub ist für die frühere Das Sommerhaus der Stars-Siegerin bitter nötig – doch da das Alleinreisen mit ihren Kids keine Option zu sein scheint, musste sie eine Entscheidung treffen. Für Samira kommen nur drei Personen als Begleitung infrage: ihre Mama, die aber aufgrund ihrer Katze nicht verreisen möchte, ihre beste Freundin, die allerdings selbst Kinder hat und der sie ihre Töchter nicht auflasten möchte und Ex-Partner und Papa ihrer Mädels Serkan. "Ich brauche Urlaub, ganz, ganz dringend. Meine Kinder brauchen Urlaub, ganz, ganz dringend. Und wir sind die Eltern, wir haben die Aufsichtspflicht und ich kann mich auf ihn verlassen und es ist einfach entspannt. Also, auch ich kann dann meinen Urlaub genießen", ist sich die 31-Jährige sicher. Außerdem strenge sich Serkan "sehr, sehr" an, was ihr die Entscheidung wohl noch ein wenig leichter gemacht hat. Auf den bevorstehenden Urlaub freut sich Samira dementsprechend schon sehr.

Ebenso scheint sich auch Serkan zu freuen. "Sie hat dem Urlaub zugestimmt. [...] Oh mein Gott, wie sehr ich mich freue!", brachte er seine Freude vergangene Woche in seinem Podcast "unREAL" zum Ausdruck und schwärmte weiter: "Es ist so ein schöner Schritt für mich, dass ich so etwas Normales noch mitbekomme. Das ist das Schönste der Welt." Er wisse ganz genau, dass das nach alledem, was passiert ist, nicht selbstverständlich sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Mai 2025