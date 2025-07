Manager äußert sich zu den letzten Stunden von Hulk Hogan

Wrestling-Legende Hulk Hogan (✝71) ist am 24. Juli 2025 völlig überraschend im Alter von 71 Jahren verstorben. Sein langjähriger Manager Jimmy Hart teilte dem Magazin People mit, dass der Tod von Hulk für alle Beteiligten völlig unerwartet eintrat. "Es passierte alles über Nacht, es war am Tag zuvor noch so positiv", sagte er. Nach Polizeiangaben starb Hulk am nächsten Vormittag an einem Herzstillstand bei sich zu Hause in Clearwater, Florida.

Wie Jimmy weiter berichtete, hatte er sich am Vorabend noch nach Hulk erkundigt. "Ich habe ihn am Mittwoch angerufen und am Donnerstag ist das alles passiert", erklärte er. Zwar habe er den 71-Jährigen nicht erreichen können, doch Hulks persönlicher Assistent habe ihm versichert, dass es dem Wrestler gut gehe. Jimmy, der viele Jahre eng mit Hulk zusammenarbeitete, erinnerte sich bewegend an die gemeinsame Zeit, in der "der Hulkster" zum Superstar der Wrestling-Welt aufstieg. "Es war, wie mit Elvis Presley (✝42) zu reisen", schilderte er und beschrieb die Begeisterung, die Hulk mit seiner Präsenz bei den Fans auslöste.

In den vergangenen Jahren hatte der Wrestler, der mit bürgerlichem Namen Terry Gene Bollea hieß, jedoch mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine Halswirbeloperation im Mai soll seinen Zustand erheblich verschlechtert haben. Berichten zufolge litt er zuletzt unter Kurzatmigkeit, starker Müdigkeit und einem massiven Gewichtsverlust. Seine Witwe Sky Daily, die er vor zwei Jahren ehelichte, zeigte sich tief bewegt und veröffentlichte am Tag nach seinem Tod emotionsgeladene Worte auf Instagram: "Ich dachte immer, wir hätten noch mehr Zeit."

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

Instagram / mrs.sky.hogan Hulk Hogan und seine Frau Sky, 2025

