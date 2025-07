Ehe mit Tom: Diese Zweifel plagten Heidi Klum am Anfang

Heidi Klum (52) teilt gerne kleine Einblicke in ihr Eheleben mit Tom Kaulitz (35), private Details behält sie aber meistens für sich. Gegenüber People plaudert das Model nun aber so offen wie nie über die Anfänge ihrer Beziehung. Dabei gesteht sie, dass sie zu Beginn Zweifel hatte. "Zuerst wollte ich das, was ich von verschiedenen Männern gelernt hatte, mit denen ich zusammen war, auf ihn projizieren", gesteht sie und fügt hinzu: "So nach dem Motto: 'Oh, das erinnert mich an etwas, das passiert ist. Ist das ein Warnsignal?'" Tom habe das aber nicht einfach so stehen gelassen: "Tom sagte: 'Tu mir das nicht an, denn ich bin nicht diese Person, ich bin nicht jene Person. Streich alles. Ich muss eine faire Chance haben.'"

Genau diese faire Chance bekam der Tokio Hotel-Star von der 52-Jährigen – und das mit Erfolg. Heute sind die beiden seit sieben Jahren ein Paar und bereits seit 2019 verheiratet. Auch wenn ihr Altersunterschied nach wie vor für Gesprächsstoff sorgt, sei er in ihrem Privatleben überhaupt kein Thema. "Wenn sich bei uns zu Hause die Tür schließt, interessiert mich das, was um uns herum passiert, nicht so sehr", erzählt Heidi. Mit einem Schmunzeln ergänzt sie: "Ich habe Dinge von meinem Mann gelernt, von denen ich nicht wusste, dass ich sie kann."

An den Tag, an dem sich die Germany's Next Topmodel-Chefin und der 35-Jährige kennenlernten, erinnert sich die Vierfachmama gerne zurück. Für Heidi sei es Schicksal gewesen, denn eigentlich habe sie die Einladung zu der Feier eines gemeinsamen Freundes absagen wollen. "An dem Abend, an dem ich Tom kennenlernte, wollte ich nicht ausgehen, ich war zu müde von den Dreharbeiten tagsüber. Es war die Geburtstagsparty eines Freundes, also ging ich dennoch hin, obwohl ich supermüde war", verriet sie kürzlich in einem Interview mit Bild. Wäre sie an diesem Abend zu Hause geblieben, hätte sie ihren heutigen Ehemann vielleicht nie kennengelernt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globes, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025

Anzeige Anzeige

KCS Presse / MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum in Paris, Mai 2025