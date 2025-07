Rambo-Star Alon Aboutboul stirbt nach einem Schwächeanfall

Der israelische Schauspieler Alon Aboutboul (✝60), bekannt aus "Rambo III" und "The Dark Knight Rises", ist am Dienstagmorgen verstorben. Der tragische Vorfall ereignete sich am HaBonim-Strand in Tel Aviv, nachdem er zuvor im Wasser geschwommen war. Augenzeugenberichten zufolge klagte er nach dem Verlassen des Meeres über Unwohlsein und brach kurz darauf vor entsetzten Strandbesuchern zusammen. Das berichten verschiedene Newsportale, unter anderem Mirror. Rettungskräfte, die schnell vor Ort eintrafen, versuchten über eine Stunde lang, ihn wiederzubeleben, doch vergeblich. Die genaue Todesursache bleibt bislang unklar. Alon hinterlässt seine Ehefrau und vier Kinder.

In sozialen Medien wird bereits um den Schauspieler getrauert. Der israelische Minister für Kultur und Sport, Miki Zohar, äußerte sich tief betroffen zu seinem Tod: "Es ist zutiefst schmerzhaft zu hören, dass er gestorben ist." In einem Beitrag, den er auf X veröffentlichte, erinnerte er an ein kürzliches Interview mit Alon, in dem dessen "Leidenschaft für sein Handwerk" deutlich spürbar war. Weiter betonte der Kulturminister, wie nachhaltig Alon die israelische Kulturlandschaft mit seinem tiefgründigen Schauspiel geprägt habe, und schloss mit den Worten: "Möge sein Andenken gesegnet sein."

Alon begann seine Karriere in den 1980er-Jahren in Israel, bevor er später auch international durch Auftritte in Hollywood-Produktionen Bekanntheit erlangte. Neben seiner Rolle als Dr. Pavel in Christopher Nolans (54) "The Dark Knight Rises" wurde er durch zahlreiche weitere Film- und Fernsehproduktionen populär. In Israel war er zudem fest in der Kulturszene verankert und genoss hohes Ansehen als charismatischer und vielseitiger Darsteller. Trotz seines Erfolgs blieb er laut Kollegen und Weggefährten stets bodenständig. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine Lücke, nicht nur in seiner Familie, sondern auch bei seinen Fans und in der israelischen Kulturszene.

Getty Images Alon Aboutboul, israelischer Schauspieler

Getty Images Alon Aboutboul in Los Angeles, Juni 2018

Getty Images Alon Aboutboul bei der Premiere der zweiten "Snowfall"-Staffel, 2018

