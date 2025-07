Dann geht "Are You The One – Reality Stars in Love" los

Es gibt tolle Neuigkeiten für die Reality-TV-Fans: Das Startdatum der neuen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love steht fest – und es geht schon ganz bald los! "Hallihallo. Hallo. Hallohalli – das ist kein Test! Mics sind on, alle sind ready, Drama ist vorprogrammiert: 'Are You The One? – Reality Stars in Love' ist zurück! Neue Doppelfolgen gibt’s ab dem 13.08. immer mittwochs auf RTL+", verkündet der Sender mit einem neuen Video auf Instagram.

Und die Zuschauer können sich auf etwas gefasst machen: Zahlreiche Trash-TV-Sternchen werden in Staffel fünf für jede Menge Unterhaltung sorgen. Mit dabei sind dieses Jahr Sidar Sahin, Kevin Njie (29), Xander Stephinger, Calvin Ogara und Lennert von Too Hot To Handle: Germany, Nico und Olli von Make Love, Fake Love, Calvin Steiner, Jonny Jaspers, Leandro Fünfsinn sowie Polen-Love Island-Star Rob. Die Frauen dürfen selbstverständlich nicht fehlen: Hati Suarez, Ariel, Viktoria Miller und Antonia von Germany Shore sind dabei sowie Beverly und Nelly von Beauty & The Nerd, Ex on the Beach-Elli sowie die Are You The One?-Stars Henna und Joanna.

Doch einer fehlt noch: Auch Jimi Blue Ochsenknecht (33) wird in der fünften Staffel "Are You The One – Reality Stars in Love" nach seiner besseren Hälfte suchen. Der "Wilde Kerle"-Star machte zuletzt mit seiner Verhaftung wegen hoher Schulden auf sich aufmerksam. Ob er die Negativschlagzeilen mit seiner Anwesenheit in der Dating-Show wieder wettmachen wird? Mit Geschlechtsverkehr im TV wird er wohl zumindest nicht vom Thema ablenken – das sei für ihn nämlich ein Tabu.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin Sophia Thomalla

RTL/ Frank Beer Der Cast von "Are You The One? Reality Stars in Love", 2025

RTL / Johanna Bollmann Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

