Zweite "Prominent getrennt"-Nominierung eskaliert komplett

Bei der zweiten Nominierungsrunde in der Realityshow Prominent getrennt kochten die Emotionen vollends über. Christina (37) gab ihre Stimme Felix und Babu, mit der Begründung, ihren eigenen "Arsch zu retten". Der Beauty & The Nerd-Bekanntheit reichte diese Erklärung jedoch nicht aus: Sie forderte eine klare Begründung von Christina und warf ihr vor, sie habe gemeinsam mit Yeliz (31) schon vor der Show eine Allianz geschmiedet. "Das war ein unfaires Ding, von Anfang an", sprudelte es aus Babu heraus. Felix schaltete sich in die Diskussion ein und stärkte seiner Ex den Rücken. Als sich dann auch noch Christinas Ex und Teampartner Marco (36) in die Auseinandersetzung einklinkte, geriet die Situation vollends aus den Fugen. Zwischen den Männern fielen Beleidigungen wie "Ey, halt dein Maul, du Affe!" und es kam beinahe zu körperlichen Auseinandersetzungen. Nach einem hitzigen Wortgefecht gelang es den anderen Teilnehmern, die Streithähne zu trennen.

Doch das war nicht die einzige Auseinandersetzung des Abends. Als Jennifer (26) ihre Stimme an Christina und Marco abgab, eskalierte Marco erneut und beschimpfte sie impulsiv als "F*tze". Jennifer ließ das nicht auf sich sitzen und konterte, indem sie ihn einen "kleinen Schw*nz" nannte und sein Verhalten als "ekelhaft" bezeichnete. Die hitzige Stimmung zog sich durch die gesamte Nominierung – auch bei Giuliano und Felix kochten die Emotionen über. Nachdem Giuliano seinen Schwur auf seine Tochter, Felix und Babu nicht zu wählen, gebrochen hatte, ließ Felix nicht locker und bezeichnete sein Verhalten wiederholt als "unmännlich". Als die Männer sich lautstark stritten, brach eine Art Massenhysterie aus: Irgendwann standen fast alle Kandidaten und machten sich gegenseitig Vorwürfe.

Dabei verloren die Teilnehmer fast das Wesentliche aus den Augen: die Nominierung. Nach der emotionsgeladenen Wahl stand es nämlich unentschieden zwischen Felix und Babu sowie Christina und Marco. Das Zünglein an der Waage waren zuletzt Jonny und Laura, die durch ihren Safety-Titel nicht nominiert werden konnten. Ihre Entscheidung fiel auf Christina und Marco, die letztlich das Feld räumen mussten.

RTL Felix und Babu bei "Prominent getrennt"

RTL Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"

