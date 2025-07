Bergunfall: Ex-Biathletin Laura Dahlmeier schwer verletzt

Laura Dahlmeier (31) soll bei einer Wanderung durchs Gebirge schwer verletzt worden sein. Das berichtet das ZDF. Demnach war die ehemalige Biathletin im Karakorum-Gebirge in Pakistan unterwegs. Dort soll sie ein Steinschlag getroffen haben, wie ihr Management gegenüber dem Sender bestätigte. Ein Aufatmen gebe es noch nicht, denn die Bergung sei noch nicht abgeschlossen. Der genaue Zustand der Sportlerin ist noch nicht bekannt, da die Rettungskräfte sie noch nicht erreicht haben. Ein Hubschrauber konnte aber bereits Sichtkontakt herstellen und offenbar schwere Verletzungen aus der Ferne feststellen.

Genau erklärt das Management, was vermutlich vorgefallen ist: "Laura Dahlmeier war am 28. Juli mit ihrer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs, als sie von einem Steinschlag erfasst wurde. Der Unfall geschah gegen Mittag Ortszeit auf rund 5.700 Metern. Die Seilpartnerin setzte sofort einen Notruf ab, der Rettungseinsatz wurde umgehend eingeleitet." Allerdings sei die Unfallstelle aufgrund der Abgeschiedenheit schwer erreichbar. Der Rettungshubschrauber sei erst am nächsten Morgen dorthin gekommen. "Ein internationales Bergrettungsteam koordiniert derzeit die Bergung. Dabei werden sie von erfahrenen internationalen Bergsteigern unterstützt, die sich in der Region befinden", heißt es in der Stellungnahme weiter.

Laura gehörte bis zum Ende ihrer aktiven Karriere zu den besten deutschen Biathletinnen. Ganze sieben Weltmeistertitel und zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen darf sie ihr Eigen nennen. Doch im Mai 2019 hatte sie eine traurige Nachricht für ihre Fans: Laura plane, ihre Karriere endgültig zu beenden. Einige Monate später feierte sie einen emotionalen Abschied bei der World Team Challenge auf Schalke. Dass sie das Turnier mit einem vierten Platz beendete, schien fast schon nebensächlich. "Als ich das letzte Mal in den Tunnel gefahren bin, da ist es mir schon in den Kopf geschossen: Okay, das wird jetzt dein allerletztes Schießen. Jetzt musst du dich noch mal richtig zusammenreißen", erläuterte die gebürtige Bayerin gegenüber Bild ihre Emotionen bei ihrem letzten Rennen.

Anzeige Anzeige

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Ex-Biathletin

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Dahlmeier 2019 in Schweden