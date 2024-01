"Das Supertalent"-Comeback: Neue Staffel startet schon bald!

Das Supertalent-Fans aufgepasst! Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass die Castingshow in die nächste Runde geht. 2022 hatte sich das Format eigentlich in einer "kreative Pause" verabschiedet, doch dann das große Comeback: Kult-Juror Dieter Bohlen (69), die Let's Dance-Stars Ekaterina Leonova (36) und Anna Ermakova (23) sowie Bruce Darnell (66) werden die Kandidaten mit den verschiedensten Talenten unter die Lupe nehmen. Es geht sogar noch in diesem Monat los!

Wie RTL offiziell bekannt gibt, startet die Show bereits am 27. Januar. Wie gewohnt werden die Folgen samstags jeweils zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ausgestrahlt. In einer Pressemitteilung heißt es zudem: "Fans dürfen sich in der 16. Staffel von 'Das Supertalent' auf eine bunte Mischung aus Teilnehmenden freuen." Ein paar Kandidaten sind auch schon bekannt.

Unter anderem möchte Maximilian von Lütgendorff eine Runde weiter kommen. Der Wiener arbeitet als Opernsänger und will nun Anerkennung für das, was er kann. Auch Charlotte Greuel hat ein besonderes Talent und kann ihre Gliedmaßen wie ein Pferd bewegen. Ihr gelingt es sogar, über Hindernisse von bis zu 1,12 Metern Höhe zu springen.

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Maximilian von Lütgendorff bei "Das Supertalent"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Charlotte Greuel, "Das Supertalent"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de