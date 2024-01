Gina-Maria Schumacher will ihren Iain auf Mallorca heiraten!

Sie hat schon ganz genaue Vorstellungen! Gina-Maria Schumacher (26) und Iain Bethke lernten sich auf einem Reiterhof in Baden-Württemberg kennen und lieben. Inzwischen gehen die Tochter von Michael Schumacher (55) und der Springreiter schon seit rund sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit Ende 2022 leben sie zusammen auf einer Ranch in Texas. Nun denken Gina und Iain über den nächsten Schritt nach...

Wie Bunte berichtet, wollen sich die 26-Jährige und ihr Liebster im Spätsommer das Jawort geben. Die Hochzeit soll unter freiem Himmel stattfinden – und zwar in den Bergen über dem Küstenort Port d‘Andratx. Ginas Brautkleid soll wohl im Boho-Style geschnitten sein. Für die Planung ihres großen Tages haben sich die beiden zudem Unterstützung von einer Hochzeitsplanerin aus Norddeutschland gesucht.

Ob ihr Vater Michael an der Zeremonie teilnehmen wird, ist bislang ungewiss. Für Gina würde damit sicherlich ein Herzenswunsch in Erfüllung gehen. In der Netflix-Doku "Schumacher" denkt sie gerne an die alten Zeiten zurück, in denen ihr Papa noch aktiver Formel-1-Pilot war: "Es war immer das Highlight, wenn er von den Rennen zurückkam. Er war wahrscheinlich müde, aber das war uns egal."

Getty Images Gina-Maria Schumacher bei einem Wettkampf 2016

Instagram / gina_schumacher Iain Bethke und Gina-Maria Schumacher

Schumacher/ Netflix Mick, Gina-Maria und Michael Schumacher in "Schumacher"

