Schwangere Gina-Maria Schumacher geht jetzt in die Babypause

Ende des vergangenen Jahres hat Gina-Maria Schumacher (28) wundervolle Neuigkeiten bekannt gegeben: Sie erwartet ihr erstes Kind. Damals gab die Tochter des mehrmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher (56) auch preis, dass der Sprössling schon im April dieses Jahres auf die Welt kommen soll. Aus diesem Grund geht die begeisterte Reiterin nun in die Babypause. Auf der offiziellen Website ihrer Ranch in Amerika steht geschrieben: "Während Gina die Rangliste der bestverdienenden Reiter in den vergangenen Jahren angeführt hat, wird sie jetzt für ein paar Monate Pause machen, um Iains und ihr erstes Baby auf die Welt zu bringen."

Schon bevor die Pferdeliebhaberin ihre Schwangerschaft im Dezember verkündete, ging sie ihren Sport etwas gediegener an als sonst. Im November ritt sie zwar noch bei einem Western-Turnier mit, laut Bild soll sie aber sehr vorsichtig gewesen sein. Damals soll sie schon einen kleinen Babybauch gehabt haben und ritt deswegen wie mit "angezogener Handbremse", urteilte ein Zuschauer gegenüber dem Magazin. Das bedeutet allerdings auch, dass sie schon schwanger war, als sie und ihr Partner Iain Bethke im September vor den Altar traten, um sich das Jawort zu geben.

Die Ankündigung der Schwangerschaft wurde von ihren Liebsten sehr gut aufgenommen. Damals teilte sie ein Foto auf ihrem Instagram-Account von einem kleinen Pony, das geduldig neben einem Haufen pinker Ballons, winzigen Cowboystiefeln und einem Miniatursattel wartete. Ein Schild daneben gab preis: "Meine neue Reiterin kommt im April 2025." In den Kommentaren finden sich neben hunderten aufgeregten Fans auch der kleine Bruder der Reitsportlerin. Mick Schumacher (25) schrieb: "Bin so aufgeregt!" Auch seine Partnerin gratulierte fröhlich.

Getty Images Gina-Maria Schumacher, Reiterin

Instagram / gina_schumacher Iain Bethke und Gina-Maria Schumacher, September 2023

