Gina-Maria Schumacher macht ihrem Mann eine Liebeserklärung

Gina-Maria Schumacher (28) hat am Pfingstmontag auf Instagram eine intensive, wenn auch recht kurze Liebeserklärung an ihren Mann Iain Bethke geteilt. Die Profireiterin postete dazu ein romantisches Foto, auf dem ihr Ehemann ihr einen zärtlichen Kuss auf die Stirn gibt, während sie in die Kamera strahlt. Dazu schrieb die Tochter von Michael Schumacher (56): "Für immer und ewig Amen. Du bist es und wirst es immer sein." Die Worte und das Bild zeugen von tiefer Verbundenheit zwischen den beiden, die erst im September 2024 auf Mallorca ihre Traumhochzeit gefeiert haben.

Die beiden scheinen nicht nur als Paar, sondern auch als Eltern perfekt zu harmonieren. Seit Ende März sind sie stolze Eltern ihrer kleinen Tochter Millie, die ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Doch bei Gina und Iain scheint die Ankunft der kleinen Maus die Liebe zueinander noch zu verstärken. Für viele mag es nach schlaflosen Nächten und ständigem Trubel im Alltag kompliziert sein, die Romantik beizubehalten, doch Gina und Iain zeigen, dass es möglich ist, sich gegenseitig immer wieder wertzuschätzen.

Gina-Maria hatte schon in der Vergangenheit ihre Freude am Familienleben offen geteilt. Ihre Hochzeit mit Iain war ein elegantes Ereignis auf Mallorca, begleitet von Familie und Freunden. Nun, nur wenige Monate später, scheinen die beiden ihre neue Rolle als Eltern mit Bravour zu meistern. Millie hat damit nicht nur das Paar enger zusammengeschweißt, sondern auch die erste Enkeltochter der Schumacher-Familie in die Öffentlichkeit gebracht. Das Glück der kleinen Familie ist ansteckend und auch für Ginas Fans eine Inspiration.

Instagram / gina_schumacher Gina Schumacher und Iain Bethke im November 2024

Instagram / gina_schumacher Gina Schumacher und Iain Bethke an Silvester 2024

