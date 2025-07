Neu-Mama Gina Schumacher holt Gold bei der Reining-WM 2025

Gina-Maria Schumacher (28) hat bei der Reining-Weltmeisterschaft 2025 in der Schweiz eine beeindruckende Leistung gezeigt. Auf der CS Ranch ihrer Familie holte die Tochter der Formel-1-Legende Michael Schumacher (56) mit einem nahezu fehlerfreien Ritt im Teamwettbewerb Gold für Deutschland. Wie Bild berichtet, sicherte sie sich mit ihrer beeindruckenden Punktzahl von 222 als letzte Reiterin den Sieg. Für Gina war es ein besonderes Erlebnis, da erst 17 Wochen zuvor ihre Tochter Millie zur Welt gekommen war. Während des Wettkampfs war ihr Ehemann Iain Bethke an ihrer Seite und unterstützte sie vom Rand aus.

Die Veranstaltung fand nur wenige Minuten vom Familienanwesen in Gland am Genfersee entfernt statt und war ein echtes Familienereignis. Neben ihrem Mann waren auch Ginas Mutter Corinna (56) und ihr Großvater Rolf Schumacher vor Ort, um sie anzufeuern. Selbst Onkel Ralf Schumacher (50) ließ es sich nicht nehmen, mit einer eigenen Weinselektion zur Feier beizutragen. Ihr Bruder Mick (26) hingegen war nicht anwesend, da er sich auf ein Langstreckenrennen in São Paulo vorbereitete, drückte jedoch vorab die Daumen. Auf der Ranch, auf der sich die internationale Elite des Westernreitens traf, zählt Gina seit Jahren zu den großen Stars.

Nach der Geburt ihrer Tochter Millie im März bewies Gina beeindruckenden Einsatz, indem sie wenige Wochen später wieder im Sattel saß. Die Westernreiterin hat sich längst in der Szene als Spitzenathletin etabliert und beeindruckte auch international schon mit außergewöhnlichen Leistungen. Ihr erster Auftritt nach der Babypause fand in den USA statt, wo sie ebenfalls erfolgreich an einem renommierten Turnier teilnahm. "Es ist, als wäre sie niemals weg gewesen", hieß es auf ihrer Website CS Ranch.

Getty Images Gina Schumacher, Western- und Springreiterin

Instagram / gina_schumacher Gina Schumacher mit ihrem Ehemann Iain Bethke

Getty Images Gina Schumacher im Jahr 2016