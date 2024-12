So süß reagiert Gina Schumachers Familie auf die Baby-News

Gina-Maria Schumacher (27) teilte vor wenigen Stunden eine niedliche Nachricht mit ihrer Community: Die Tochter des mehrmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher (55) wird zum ersten Mal Mama. Mit ihr freut sich die ganze Familie. Unter dem Instagram-Post, mit dem sie ihre Baby-News teilte, sammeln sich die Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch ihr zwei", freut sich ihr Cousin David Schumacher (23). Ihr Bruder Mick (25) schreibt, wie "aufregend" das sei, während seine Freundin Laila Hasanovic hinzufügt: "Glückwunsch" und ihren Kommentar mit drei roten Herz-Emojis versieht.

Vor allem Mick Schumacher scheint sich unglaublich über die Schwangerschaft seiner älteren Schwester zu freuen. Der 25-Jährige, der in die Fußstapfen seines berühmten Vaters getreten und ebenfalls ein erfolgreicher Rennfahrer ist, teilte den Post seiner Schwester in seiner Social-Media-Story. Dem Foto fügt er noch ein paar persönliche und emotionale Worte hinzu: "Ich bin so aufgeregt, dass ich Onkel werde. Ich bin so stolz auf euch zwei."

"Ungeduldig warten wir auf die Ankunft unseres kleinen Mädchens", schrieb die 27-Jährige zu dem Social-Media-Beitrag, mit dem sie ihre Schwangerschaft verkündete. Auch wann ihr kleines Glück das Licht der Welt erblicken wird, verriet die Westernreiterin: Im April kommenden Jahres soll es so weit sein. Neben Ginas süßen Worten deutet auch der Zeitpunkt der Schwangerschaft darauf hin, dass es sich bei der Kleinen um ein absolutes Wunschkind handelt. Schon seit rund sieben Jahren sollen Gina und Ian Bethke ein Paar sein. Im September dieses Jahres feierten die beiden Profi-Reiterin ihre Traumhochzeit auf Mallorca.

Getty Images Mick Schumacher im Oktober 2023

Instagram / gina_schumacher Iain Bethke und Gina-Maria Schumacher

