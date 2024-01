Königin Jetsun von Bhutan zeigt erstmals ihre kleine Tochter

Sie zeigen stolz ihre Familie! Seit 2011 sind König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (43) und seine Frau Königin Jetsun verheiratet. Die Monarchen wurden 2016 erstmals Eltern, vier Jahre später kam ihr zweiter Sohn auf die Welt. Im vergangenen September folgte eine süße Überraschung: Die Royals freuten sich über ihre erste Tochter. Eine neue Aufnahme zeigt Jigme und Jetsun erstmals mit ihrem neuen Sprössling!

Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Königshauses wurde ein Schnappschuss der fünfköpfigen Familie veröffentlicht. Das Foto zeigt die stolzen Eltern mit ihren Söhnen Jigme Namgyel und Jigme Ugyen – erstmals mit dabei: die Tochter von Jetsun und ihrem Mann. Die Kleine hört auf den Namen Sonam. "Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr. Möge 2024 Liebe, Frieden und Glück für alle bringen", schreibt die 33-Jährige unter das Familienporträt.

Erst Anfang Dezember wurde bekannt, auf welchen Namen die Prinzessin hört. "Sonam ist ein bhutanischer Name, der für Verdienst, Langlebigkeit und Glück steht", hieß es in der Verkündung via Instagram. Gemäß der Tradition fand eine Namensgebungszeremonie statt, bei der die ganze Familie anwesend war.

Anzeige

ActionPress König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck und Königin Jetsun

Anzeige

Getty Images König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck und Königin Jetsun

Anzeige

Getty Images König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck und Königin Jetsun

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de