König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (40) lüftet endlich das Geheimnis um den Namen seines zweiten Sohnes! Im März dieses Jahres überraschten der als "Drachenkönig" bekannte Royal und seine Frau, Königin Jetsun Pema, das Himalaja-Königreich Bhutan mit besonderen Neuigkeiten: Das Paar hat nach "Drachenprinz" Jigme Namgyel einen weiteren Sprössling bekommen. Den Namen des Kindes behielten die Oberhäupter vorerst für sich – jetzt enthüllten die Zweifach-Eltern das wichtige Detail!

Bisher wurde der Säugling lediglich als "Gyalsey" bezeichnet, was im Deutschen mit dem Titel "Kronprinz" übersetzt werden kann. Via Instagram verkündete die kleine Familie nun stolz den Namen ihres Babys: Jigme Ugyen Wangchuck. Die Schnappschüsse zeigen die Eltern mit ihren beiden Söhnen in festlichen Gewändern bei der traditionellen buddhistischen Taufzeremonie – erst nach diesem Ritual darf der Name des Kindes offiziell bekannt gegeben werden.

Den Spross bekamen die Follower im Netz bereits vor rund einem Monat zu sehen. Ende Mai teilten der "Drachenkönig" und seine Liebste die ersten Aufnahmen des blaublütigen Wonneproppens. Dabei kam es auch zu einer besonders süßen Szene: Der vierjährige bhutanische Thronfolger streichelte über die Wange seines kleinen Bruders.

Anzeige

Getty Images König Jigme und seine Frau Königin Jetsun, Oktober 2011

Anzeige

Getty Images "Drachenkönig" Jigme im November 2008

Anzeige

ActionPress König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Königin Jetsun Pema und ihre Söhne in Thimphu im Mai 2020

Was sagt ihr zum Namen des Kleinen? Nichts Außergewöhnliches! Wow, der gefällt mir! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de