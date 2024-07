So locker zeigt sich die bhutanische Königsfamilie im Urlaub

König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (44) und seine Frau Jetsun Pema (34) gewähren einen besonders offenen Einblick in ihr Familienleben: Das bhutanische Königspaar kombinierte seinen Staatsbesuch in der Mongolei mit einem schönen Familienausflug. Hierzu teilte Gan Ulzii Gonching, ein bekannter mongolischer Fotograf, vor wenigen Tagen ein paar Schnappschüsse der Familie auf Instagram. Die bhutanischen Royals hatten sichtlich Spaß bei ihrem Ausflug in die Wüste. Gemeinsam mit ihren drei Kindern genossen sie den Tag fröhlich und ausgelassen mit unterschiedlichen Aktivitäten.

Auf dem Tagesplan der fünfköpfigen Familie stand neben einem Spaziergang durch die Wüste auch ein gemeinsamer Ausritt auf Kamelen. Eine Aktivität scheint vor allem dem ältesten Sohn und Thronfolger besonderen Spaß gemacht zu haben: Der sogenannte Drachenprinz durfte sich beim actiongeladenen Sandboarding austoben. Ein weiteres Highlight für den Adel war wohl das Fotoshooting bei Sonnenuntergang – zusammen posierte die Familie vor der atemberaubenden Kulisse und alberte vertraut miteinander vor der Kamera herum. Gegenüber Hello berichtete der Fotograf positiv von der Erfahrung, die königliche Familie vor der Linse gehabt zu haben: "Ich war erstaunt, wie bodenständig und freundlich sie waren, was ich von dem König und der Königin eines Landes nicht erwartet hatte. Sie waren sehr freundlich und es war leicht, sie zu fotografieren."

Im Jahr 2016 wurden die Monarchen zum ersten Mal Eltern. Nach dem offiziellen Thronfolger kam vier Jahre später ihr zweiter Sohn auf die Welt. Im vergangenen Jahr freute sich das Volk erneut über süße Babynews: Jetsun Pema und Jigme Khesar Namgyel wurden zum dritten Mal Eltern – ihre erste Tochter machte das Familienglück im bhutanischen Königshaus komplett.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck und Königin Jetsun Pema im Jahr 2011

Anzeige Anzeige

Instagram / queenjetsunpema König Jigme und Königin Jetsun mit ihrem Nachwuchs

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr erwartet, dass sich der bhutanische König mit seiner Familie so natürlich in der Öffentlichkeit zeigt? Ja, das überrascht mich nicht. Nein, ich hätte nicht gedacht, dass sie in der Öffentlichkeit so locker sind. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de