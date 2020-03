Schöne Neuigkeiten aus dem Himalaya-Königreich Bhutan: König Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, der sogenannte "Drachenkönig", und seine Frau Jetsun Pema durften sich wieder über Nachwuchs freuen! Damit ist die royale Familie nun zu viert. Im Februar 2016 kam das erste Kind des königlichen Paares auf die Welt: Thronnachfolger Jigme von Bhutan. Er hat nun ein Geschwisterchen zum Spielen – aber ist es ein Brüderchen oder ein Schwesterchen?

Es ist ein Brüderchen! Jetsun Pema hat erneut einen Sohn zur Welt gebracht. Das wurde diese Woche offiziell auf dem Facebook-Profil der 29-Jährigen verkündet: "Es ist uns eine Ehre, die Geburt des zweiten königlichen Kindes ihrer Majestäten, des Königs und der Königin, eines Prinzen, am 19. März 2020 im Lingkana-Palast bekannt zu geben." Mutter und Kind seien bei guter Gesundheit und Jigme freue sich bereits, seinen Bruder kennenzulernen.

Bei all der Freude vergaßen die frischgebackenen Zweifach-Eltern aber nicht, dass aktuell der Coronavirus die Welt in Atem hält: "Ihre Majestäten möchten alle Bhutaner daran erinnern, wegen des Coronavirus achtsam, verantwortungsbewusst und unterstützend miteinander umzugehen", hieß es weiter in dem Social-Media-Beitrag.

Getty Images König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck und Königin Jetsun Pema

Getty Images König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck mit seiner Frau Jetsun Pema

Getty Images König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, November 2008



