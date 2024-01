Paul Mitchells Sohn Angus (53) wurde tot im Pool aufgefunden

Es gibt traurige Neuigkeiten rund um die Mitchell-Familie! Angus Mitchell schrieb nach dem Tod seines berühmten Vaters Paul Mitchell im Jahr 1989 die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens weiter: Der bekannte Stylist vermachte seinem Spross zu einem Teil die Haarprodukte-Firma John Paul Mitchell Systems. Doch jetzt machen traurige Nachrichten rund um den Unternehmer die Runde: Angus wurde tot in einem Pool aufgefunden.

Laut einem Bericht von TMZ sei die Polizei am Mittwoch um sechs Uhr morgens zu Angus' Grundstück in Honolulu gerufen worden. Dort sei der Unternehmer von den Beamten bewusstlos im Pool aufgefunden und noch vor Ort für tot erklärt worden. Die genaue Todesursache steht bislang noch nicht fest. Unter anderem hinterlässt er seine Frau und seinen Sohn.

Noch am Dienstagabend meldete sich Angus in den sozialen Medien zu Wort – und ließ seine rund 52.000 Follower an seinem ausgelassenen Abend teilhaben. In den Clips ist zu sehen, dass der Geschäftsmann wenige Stunden vor seinem Tod gemeinsam mit einigen Freunden hawaiische Musik singt.

