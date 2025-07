Herzogin Meghans Wein ist nach nur einer Stunde ausverkauft

Herzogin Meghan (43) hat mit ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" erneut einen Verkaufserfolg erzielt. Ihr neu eingeführter Roséwein aus dem kalifornischen Napa Valley wurde am 1. Juli um 11 Uhr auf den Markt gebracht – und war bereits innerhalb einer Stunde komplett ausverkauft. Kunden konnten den 2023er-Jahrgang laut The Hollywood Gossip wahlweise für umgerechnet 25 Euro pro Flasche oder 255 Euro für ein ganzes Dutzend erwerben. Es ist das erste Mal, dass Meghan ein alkoholisches Getränk in ihr Sortiment aufgenommen hat, nachdem sie bereits im Frühjahr mit einer Reihe haltbarer Lebensmittel einen ähnlichen Hype ausgelöst hatte.

Die Lifestyle-Marke scheint auf Expansionskurs zu sein! Wie bekannt wurde, werden künftig weitere alkoholische Getränke dazukommen, darunter ein Napa-Valley-Sekt nach der Méthode Champenoise. Auch weitere Weinsorten sind geplant, wie auf der Webseite von "As Ever" zu lesen ist. Gerade weil die Produkte immer so schnell vergriffen sind, sorgt jede neue Ankündigung – wie im Fall des Rosés – für große Aufmerksamkeit. Fans und Beobachter vermuten, dass dieser Schritt der Beginn einer noch größeren Erfolgsgeschichte sein könnte, zumal der Markt für Promi-Weine schwer umkämpft, aber durchaus lukrativ ist.

Nur wenige Tage bevor der neue Rosé von Meghan in den Regalen landete, hatte König Charles (76) überraschend den Preis seines eigenen Sparkling English Rosé aus dem Highgrove-Gardens-Label gesenkt. Mit einem Rabatt von 15 Prozent versuchte der Monarch offenbar, während der englischen Weinwoche seiner Schwiegertochter die Show zu stehlen. Der Sparkling English Rosé von Charles, der als Premiumwein von der Herbert Hall Winery stammt, war daraufhin prompt ausverkauft. Daily Mail berichtete, dass Fans hinter dem Preiscoup eine gezielte Provokation sahen.

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2024

Getty Images König Charles, Juli 2025