Name verraten: Josh Peck ist zum dritten Mal Vater geworden

Josh Peck (38) und seine Frau Paige O'Brien sind überglücklich, die Geburt ihres Babys bekanntzugeben! Am Mittwoch, dem 2. Juli, teilte der ehemalige "Drake & Josh"-Star die freudige Nachricht auf Instagram. Ihr jüngster Sohn trägt den Namen Meyer Lane. Paige zeigte in ihrer Ankündigung zwei niedliche Fotos des Neugeborenen – einmal friedlich schlafend in einer weißen Strampelanzug-Socken-Kombination und einmal liebevoll zugedeckt in seinem Krankenhausbettchen. "Meyer Lane, wir lieben dich, wir lieben dich", schrieben die stolzen Eltern zu den Bildern.

Meyer ist nicht das erste Kind des Paares. Josh und Paige, die seit 2017 verheiratet sind, haben bereits zwei weitere Söhne: den sechsjährigen Max Milo und den zweijährigen Shai Miller. In den Kommentaren zur Babynews zeigte sich die Community begeistert. Freunde und Kollegen des Schauspielers, darunter der Podcast-Kollege Ben Soffer und "Southern Charm"-Star Craig Conover, beglückwünschten sie herzlich. Auch Joshs früherer Serienbruder Drake Bell (39) meldete sich mit einem Emoji, das lächelt und Freudentränen in den Augen hat.

Für Josh und Paige ist die Familie stets ein Ort des Glücks und auch der Herausforderungen gewesen. In der Vergangenheit sprach Paige offen über die Schwierigkeiten, die sie mit dem Stillen bei ihren ersten beiden Kindern hatte und die anschließende Umstellung auf Flaschennahrung. Bei der Ankündigung von Baby Nummer drei gab sich Josh jedoch entspannt: Paige hatte die Schwangerschaft in einem Schwarz-Weiß-Foto angekündigt, über das Josh scherzte: "Ich bekomme endlich einen Minivan! Manchmal braucht man einfach die passenden Sprüche, um die Vorfreude festzuhalten."

Instagram / shuapeck, Tommaso Boddi/Getty Images Collage: Josh Peck und sein Baby

Instagram / shuapeck Josh Pecks Baby im Juli 2025

Instagram / shuapeck Josh Peck, Schauspieler, mit seiner Frau