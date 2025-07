Pikant: Charlize Theron hatte "tollen" Sex mit 26-Jährigem

Hollywoodstar Charlize Theron (49) hat in einem Podcast-Auftritt für Aufsehen gesorgt, indem sie ein überraschend privates Detail aus ihrem Liebesleben teilte. In der neuen Folge von "Call Her Daddy" sprach die Oscar-Preisträgerin über eine kürzliche sexuelle Begegnung mit einem 26-jährigen Mann. "Es war wirklich verdammt großartig", verriet die TV-Bekanntheit offen. Es sei eine neue Erfahrung für sie gewesen, da sie in ihrem Leben bisher nur drei One-Night-Stands gehabt habe. Mit ihrer humorvollen und unverblümten Art sorgte die Schauspielerin im Gespräch mit Host Alex Cooper (30) daher für einige Lacher.

Neben der pikanten Enthüllung gab Charlize Einblicke in ihre Ansichten zu Dating und ihrem Leben als Single-Mama. Sie erklärte, dass sie große Teile ihrer früheren Jahre in Beziehungen verbracht habe und danach mit der Erziehung ihrer beiden Töchter Jackson und August beschäftigt gewesen sei. Dadurch fehlte ihr oft die Zeit für Dates oder romantische Abenteuer. Charlize betonte, dass sie nicht viele Gelegenheiten für Casual Dating genutzt habe, doch wenn sie solche Erlebnisse habe, seien diese umso befreiender. Ihre neue Offenheit sieht sie als Teil der Freiheit, die sie in ihrem Alter genießt.

Charlizes Kommentare gingen über ihre persönlichen Erfahrungen hinaus. Sie sprach allgemein über Frauen und ihre oft zurückhaltende Haltung, die eigenen Bedürfnisse und das eigene Vergnügen in sexuellen Beziehungen in den Vordergrund zu stellen. Sie plädierte dafür, selbstbewusster zu sein und die eigenen Wünsche stärker zu priorisieren. "Übung macht den Meister – und in einem sicheren Rahmen lässt sich vieles herausfinden", gab sie als Rat mit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron, November 2024