"Todesangst": Sebastian Deyle erlebt Horrorflug nach Vegas

Ein Erlebnis, das Sebastian Deyle (47) so schnell sicher nicht vergessen wird: Auf dem Weg zu einem Pokerturnier in Las Vegas erlebte der Schauspieler eine regelrechte Horrorreise. Der ehemalige Rote Rosen-Star war am Dienstag von Frankfurt aus gestartet, als kurz vor der Landung ein Sandsturm über der Wüstenstadt aufzog. Der Sturm war so heftig, dass die Maschine nicht landen konnte und stattdessen nach Los Angeles umgeleitet wurde. "Totaler Albtraum", fasste er das Ganze auf Instagram zusammen und ergänzte: "Ich habe echt gedacht: Das war es, wir fallen jetzt echt alle vom Himmel. Die Menschen haben geschrien."

Im Flieger herrschte Panik, wie Sebastian gegenüber Bild berichtete: "Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Todesangst, ich dachte, das war's. Neben mir schrien die Leute, weinten und mussten sich sogar teilweise übergeben. Das war der Horror." In Los Angeles spitzte sich die Lage weiter zu. Die Passagiere mussten vier Stunden an Bord ausharren, bevor feststand, dass der Flieger nicht nach Las Vegas zurückkehren würde. Stattdessen wurde eine alternative Anreise organisiert: Ein unvorstellbar langer Busweg durch die Wüste sollte die Reisenden in die Glücksspielmetropole bringen. Doch das war für den Schauspieler keine Option. Kurzerhand mietete er ein Auto und machte sich selbst auf den Weg. Nach weiteren vier Stunden Fahrt kam er schließlich in Vegas an – mit insgesamt 50 Stunden Reisezeit.

Auch Anfang des Jahres gab es einen weiteren Schockmoment bei Sebastian: Der Schauspieler sorgte mit einem gesundheitlichen Zwischenfall für Aufsehen, als er aufgrund einer schmerzhaften Nierenkolik bei Dreharbeiten zusammenbrach. Es folgte eine Notoperation im Januar, bei der ihm ein Nierenstein entfernt wurde, wie der 47-Jährige gegenüber seinen Fans in den sozialen Medien erklärte. Mittlerweile geht es dem Seriendarsteller jedoch besser.

Instagram / sebastiandeyleofficial Sebastian Deyle, Schauspieler

Das Erste Sebastian Deyle als Dr. Klaas Jäger in "Rote Rosen"

Getty Images Sebastian Deyle, Schauspieler