Frühere Belästigung: Charlize Theron verrät Regisseur nicht

Charlize Theron (49) spricht in einer neuen Episode des Podcasts "Call Her Daddy" über eine schmerzhafte Erfahrung aus ihrer Vergangenheit. Die Schauspielerin berichtet von einem Vorfall in den Anfängen ihrer Karriere, der sich bei einer vermeintlichen Casting-Einladung ereignete. Der damals noch unbekannte Regisseur empfing sie an einem Samstagabend in seinem Haus und versuchte mehrmals, sie unangemessen zu berühren. Den Namen des Mannes will Charlize jedoch nicht veröffentlichen. "Ich will nicht, dass die Geschichte sich um ihn dreht", erklärt sie und macht deutlich, dass dies nicht bedeute, dass sie ihn schützen wolle.

Bereits 2019 hatte Charlize in der Radioshow von Howard Stern (71) Details über die traumatische Begegnung preisgegeben. Damals schilderte sie, dass sie das Treffen abrupt beendete, als der Regisseur ihr näherkam und seine Hand auf ihr Knie legte. Im Podcast erzählt sie nun, dass der Mann nach ihrer öffentlichen Äußerung in Panik geraten sei. Er habe ihr sogar einen Brief geschrieben, in dem er sein Verhalten rechtfertigen und als Missverständnis darstellen wollte – ein klassisches Verhalten, so die Schauspielerin. "Ich mag die Vorstellung, dass er nicht weiß, wann die Wahrheit über ihn ans Licht kommen könnte", sagt sie.

Die Ereignisse beleuchten noch einmal die Herausforderungen, denen sich Charlize in ihrer frühen Karriere stellen musste. Damals war sie ein aufstrebendes Model, das versuchte, in der Filmbranche Fuß zu fassen. Inzwischen gehört sie zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods und setzt sich offen für Frauenrechte und Gleichberechtigung ein. Neben ihrer Karriere ist Charlize auch eine engagierte Mutter von zwei adoptierten Kindern. Trotz ihrer Erfolge ist die Vergangenheit ein Thema, das Spuren hinterließ. "Ich kämpfe oft mit der Frage, warum ich nicht anders reagiert habe", gibt sie zu.

Getty Images Charlize Theron, Juli 2024

Getty Images Charlize Theron, November 2024

