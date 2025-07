Frauen-EM 2025: Alisha Lehmann sitzt vorerst auf der Bank

Alisha Lehmann (26), die schweizerische Fußballspielerin und Instagram-Sensation, musste sich beim gestrigen Eröffnungsspiel der Frauen-EM 2025 im Heimatland ihrer Mannschaft vorerst mit einem Platz auf der Bank zufriedengeben. Die Partie gegen Norwegen versprach viel Spannung, doch die Stürmerin von Juventus Turin war zunächst nicht Teil der Startelf, wie Bild berichtet. Das Spiel endete schließlich mit einem Sieg für Norwegen. Schon im Vorfeld hatte sich angedeutet, dass die 26-Jährige in der Aufstellung von Trainerin Pia Sundhage keine zentrale Rolle einnehmen würde.

Für zusätzliche Aufregung sorgte die Entscheidung, Alisha künftig auf einer ungewohnten Position zu testen. Die Offensivspielerin soll als Außenverteidigerin eingesetzt werden, was bei nicht wenigen Fans für Stirnrunzeln sorgte. Alisha selbst begegnete der Umstellung jedoch mit Zuversicht. "Ich war sicher etwas überrascht zuerst, aber ich nehme diese Rolle an. Am Ende steht das Team im Vordergrund", erklärte sie entschlossen. Experten mutmaßen, dass diese taktische Änderung das Potenzial der Spielerin neu zur Geltung bringen könnte – ein spannendes Experiment für die weiteren EM-Spiele.

Abseits des Platzes genießt Alisha längst Starstatus. Mit einer beeindruckenden Fangemeinde von fast 17 Millionen Followern auf Instagram gehört sie zu den am meisten gefeierten Persönlichkeiten des Frauenfußballs. Ihre Reichweite übertrifft damit nicht nur die vieler Mitspielerinnen, sondern verschafft ihr auch eine Plattform, die weit über den Sport hinausgeht. Während andere Kickerinnen wie beispielsweise Giulia Gwinn mit etwas weniger Fans ebenfalls online brillieren, steht Alisha für eine neue Generation von Sportlerinnen, bei denen das Leben abseits des Spielfelds genauso viel Interesse weckt wie die sportlichen Leistungen. Die Erwartungen an ihren Auftritt – egal auf welcher Position – bleiben hoch.

Getty Images Alisha Lehmann, Profifußballerin

Instagram / alishalehmann7 Alisha Lehmann, September 2023

Getty Images Alisha Lehmann, Profifußballerin