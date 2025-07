Lily Allen weiß nicht mehr, wie viele Abtreibungen sie hatte

Lily Allen (40) sorgt in der neuesten Folge ihres Podcasts "Miss Me?" mit einer überraschenden Offenbarung für Aufsehen. In einer offenen Diskussion über Verhütung gesteht sie, im Laufe der Jahre mehrere Abtreibungen gehabt zu haben. "Ja, ich wurde ständig schwanger – die ganze Zeit", erzählt sie. Mit Blick auf ihre Erfahrungen fügt sie hinzu: "Abtreibungen, ich hatte einige... aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie viele."

Die Künstlerin, die für ihre unverblümte Art bekannt ist, äußerte sich in der Vergangenheit bereits wiederholt zum Thema Abtreibung und zeigte sich als Befürworterin von Frauenrechten. Ein besonderer Moment war ihr Auftritt beim Glastonbury Festival 2022, als Lily zusammen mit Olivia Rodrigo (22) deren Song "F*** You" einer Reihe von Richtern des Obersten Gerichtshofs widmete. Die Aktion war eine Reaktion auf die Aufhebung des wegweisenden Urteils Roe v. Wade, das bislang das landesweite Recht auf Abtreibung in den USA gewährleistete. Mit ihrem Protest machte Lily damals Schlagzeilen und positionierte sich klar gegen die Entscheidung des Gerichts.

Lily Allen, die Mutter von zwei Kindern ist, hat in der Vergangenheit immer wieder mit ihrer Ehrlichkeit überzeugt. Ihre Karriere begann in den 2000er Jahren, als ihr frecher Popsound und ihre scharfen Texte ihr zahlreiche Fans bescherten. Auch abseits der Musik scheut sie nicht davor zurück, sich Gehör zu verschaffen und dabei sensible oder politische Themen anzusprechen.

Getty Images Lily Allen im Juni 2025

Instagram / lilyallen Lily Allen zeigt auf Instagram ihre neue Frisur

Instagram / lilyallen Lily Allen, Oktober 2024