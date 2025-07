"Harter Typ": 50 Cent kommentiert P. Diddys Freispruch

Rapper P. Diddy (55) sorgte in den letzten Tagen für Schlagzeilen, als der Prozess gegen ihn mit einem überraschenden Urteil zu Ende ging. Der Musiker wurde vergangenes Jahr festgenommen und wegen schwerer Vergehen wie organisierter Kriminalität und Menschenhandel angeklagt – in diesen Punkten aber freigesprochen. Schuldig befand ihn die Jury lediglich in zwei weniger gravierenden Anklagepunkten: laut dem sogenannten "Man Act", dem Transport von Personen zu Zwecken der Prostitution. Diddy drohen hierfür bis zu zwanzig Jahre Haft, während er auf seine Verurteilung wartet, bleibt er weiterhin in Gewahrsam.

Die Reaktionen auf das Urteil ließen nicht lange auf sich warten – insbesondere von Musikerkollege und Erzfeind 50 Cent (49). "Diddy hat dem FBI gezeigt, dass er ein harter Typ ist!", schrieb der Rapper auf Instagram und unterstrich seine Überraschung, dass sein Rivale durch die kritischen Hauptanklagepunkte geglitten ist. Schon seit den frühen 2000ern liefern sich Diddy und 50 Cent verbale Schlagabtausche, die zuletzt durch Diddys juristische Probleme neuen Zündstoff erhielten. Erst vor wenigen Monaten hatte 50 Cent in Anspielung auf Gespräche um einen möglichen Präsidentenerlass erneut die Spannungen zwischen ihnen angeheizt und so den Fokus der Öffentlichkeit verstärkt auf den Prozess gelenkt.

Diddy, der als Gründer von Bad Boy Records und Rap-Mogul großen Einfluss auf die Musikszene hat, beteuert weiterhin seine Unschuld. Sein Anwalt bezeichnete das Verfahren als "ungerecht" und bedauerte die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, diesen Fall bis zum Äußersten voranzutreiben. Die letzten Monate dürften für den Musiker, der neben seiner Karriere auch Vater von sieben Kindern ist, eine zutiefst belastende Zeit gewesen sein. Schon länger steht er für seinen glamourösen Lebensstil in der Öffentlichkeit. Seine beruflichen wie privaten Kontroversen machen ihn seit Jahrzehnten zu einer polarisierenden Persönlichkeit des Showbusiness.

Getty Images, Getty Images Collage: 50 Cent, P. Diddy

Getty Images 50 Cent bei der "Power Book II: Ghost"-Premiere in New York City

Getty Images P. Diddy, Rapper