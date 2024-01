Monate nach Treat Williams' Tod: So geht es seiner Familie

Offene Worte von Treat Williams' (✝71) Familie. Der Schauspieler ist im Juni des vergangenen Jahres bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Er war mit dem Motorrad unterwegs und wollte abbiegen, als ein Auto ihm den Weg abschnitt. Der Familienvater starb infolgedessen an einem schweren Trauma und Blutverlust. Sieben Monate nach Treats Tod meldet sich nun seine Familie zu Wort.

Pam Van Sant, die Treat 1988 geheiratet hatte, erzählte im Interview mit People, dass sie den Tod ihres Ehemannes immer noch nicht ganz realisiert habe – unter anderem, weil er so plötzlich kam: "Es fühlt sich einfach an wie ein Loch in unserer Familie und im Gefüge der Welt. Die ganze Atmosphäre fühlt sich anders an." Es sei für sie nach wie vor eine Herausforderung, sich jeden Tag mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Dennoch wolle sie sich auf die schönen Momente konzentrieren, die sie mit ihm hatte: "Ich weiß, dass er gewollt hätte, dass wir einfach nur feiern und alles genießen, also tun wir unser Bestes, um das zu erreichen."

Treat habe viele Leute positiv beeinflusst – vor allem aber wohl seine beiden Kinder. "Er hat mir geholfen, meiner Talente bewusst zu werden. Ich war lange Zeit ein schüchterner Sänger und er kam zu mir und sagte: 'Ich kann dich nicht hören'", erinnerte sich sein Sohn Gill, der gerade an seinem ersten Album arbeitet. Seine Tochter Elinor, die Schauspielerin werden will, berichtete, dass ihr Vater sie zu den Dreharbeiten von "Everwood" mitnahm, als sie vier Jahre alt war: "Ich verliebte mich in das Handwerk."

Getty Images Treat Williams, April 2016

Instagram / elliecwills Treat Williams mit seiner Tochter Elinor

Getty Images Treat Williams, "Chicago Fire"-Darsteller

