Tragische Details: Treat Williams starb kurz vor Krankenhaus

Treat Williams (✝71) verstarb erst im Krankenhaus. Am Montag wurde der Schauspieler in einen schweren Motorradunfall verwickelt. Der Zusammenstoß mit einem Auto, das ihm wohl den Weg abschnitt, endete tödlich. Direkt vom Unfallort in Vermont soll der US-Amerikaner in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Die Polizei hatte danach die Ermittlungen aufgenommen. Und jetzt werden weitere tragische Details zu Treats Tod veröffentlicht.

Wie das Hello! Magazine berichtet, wendet der Pressesprecher der örtlichen Polizei sich nun an die Medien. Demnach war Treat sogar noch am Leben, als er gegen 17 Uhr mit dem Helikopter in die Klinik gebracht wurde. Dort wurde sein Tod wenig später bestätigt. Auch zum Unfallhergang ist mittlerweile mehr bekannt. "Williams konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden und wurde von seinem Motorrad geschleudert. Er erlitt kritische Verletzungen und wurde per Hubschrauber in das Albany Medical Center in Albany, New York, geflogen, wo er für tot erklärt wurde", lautet die Aussage der Polizei.

Treat wurde als Schauspieler vor allem durch seine Rollen in "Chicago Fire" und "Everwood" bekannt. Sein Ableben ging wie ein Lauffeuer durch Hollywood und viele Stars nahmen Abschied. Unter anderem Suits-Darsteller Wendell Pierce meldete sich zu Wort und schrieb bei Twitter: "Er war freundlich und stand einem immer mit Rat und Tat zur Seite." Und Schauspielkollege James Woods (76) erinnert sich, wie Treat am Set immer für gute Stimmung sorgte.

Anzeige

Getty Images Treat Williams, Mai 2006

Anzeige

Getty Images Treat Williams, "Chicago Fire"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Treat Williams, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de