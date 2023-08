Genaue Todesursache von Schauspieler Treat Williams bekannt

Treat Williams (✝71) war ein erfolgreicher Schauspieler gewesen. Vor allem mit den Serien "Chicago Fire" und "Everwood" hatte er große Erfolge feiern können. Mitte Juni kam der beliebte Serienstar dann aber bei einem tragischen Motorradunfall ums Leben und wurde kurz darauf von seinen Liebsten zu Grabe getragen. Nun gibt es neue Details zu seinem Unglück: Die Polizei teilt jetzt die offizielle Todesursache von Treat mit!

Wie die Vermont State Police in einem Statement mitteilt, gibt es neue Erkenntnisse zu den genauen Umständen. "Herr Williams erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen [...]. Das Medical Examiner's Office in New York stellte fest, dass Herr Williams an einem schweren Trauma und Blutverlust infolge des Unfalls starb", heißt es in dem Schreiben, das People vorliegt.

Dem Unfallverursacher steht nun ein Strafverfahren bevor. Die Staatsanwaltschaft von Bennington County schloss nämlich vor wenigen Tagen die Untersuchung des Unfalls ab und klagte den Fahrer wegen "grob fahrlässiger Fahrweise mit Todesfolge" an. Wie das Onlineportal weiter berichtet, soll der Beschuldigte am 25. September zur Anklageerhebung erscheinen.

Getty Images Treat Williams, Schauspieler

Getty Images Treat Williams, 2016

Getty Images Treat Williams, September 2019

