Treat Williams Tochter gedenkt seiner mit emotionalen Worten

Treat Williams (✝71) hinterlässt eine große Lücke. Am 12. Juni ereigneten sich dramatische Szenen: Der Schauspieler wurde in einen Verkehrsunfall auf seinem Motorrad verwickelt. Zwar versuchten die Rettungssanitäter noch, den "Tief wie der Ozean"-Darsteller mit einem Helikopter schnell in ein Krankenhaus zu bringen, doch er verstarb beim Transport. Seine Tochter Elinor ist seitdem in großer Trauer und widmet Treat jetzt emotionale Worte.

In ihrer Instagram-Story macht die 25-Jährige deutlich, wie hart sie das Ableben ihres Vaters trifft. "Das ist ein Schmerz, den ich noch nie gefühlt habe. Ich bin völlig erschüttert", schreibt die Tochter des Hollywood-Stars zu einem Bild von ihm dazu. "Danke an alle, die uns Nachrichten geschickt haben und unsere Familie während dieses schrecklichen Herzschmerzes in ihren Herzen behalten haben", richtete sie das Wort an die Fans ihres Vaters.

Auch einige Stars reagierten schockiert auf den Tod ihres Kollegen Treat. "Während eines langen Drehs kann es ziemlich einsam sein, aber seine unverwüstliche gute Laune und sein Sinn für Humor waren ein Geschenk des Himmels", erwies ihm James Woods (76) die letzte Ehre mit einem Twitter-Post. Auch der Schauspieler Trevor Donovan (44) trauerte um Treat: "Meine Gedanken und mein Beileid gelten in dieser schweren Zeit seiner Familie."

