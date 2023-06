Motorradunfall: "Chicago Fire"-Star Treat Williams ist tot

Traurige Nachrichten aus der Schauspielszene. Treat Williams (✝71) hatte schon während seiner Zeit am College einige Erfahrungen als Schauspieler gesammelt. 1979 hatte der Kinderbuchautor in der Musicalverfilmung von "Hair" seinen großen Durchbruch feiern dürfen. Darauf folgten zahlreiche Rollen in verschiedensten Filmen und Serien – auch bei "Chicago Fire" spielte er mit. Doch nun ist Treat im Alter von 71 Jahren verstorben.

Das bestätigte Treats Agent Barry McPhearson gegenüber People. "Er wurde [am Montagnachmittag] getötet", erklärte er. Der Schauspieler sei mit dem Motorrad unterwegs gewesen. "Treat bog nach links ab und ein Auto schnitt ihm den Weg ab", berichtet der Talentagent weiter. "Ich bin einfach am Boden zerstört. Er war der netteste Kerl. Er war so talentiert", betonte Barry.

Der Unfall habe sich am Montagnachmittag in der Nähe von Vermont ereignet. Laut dem Feuerwehrchef wird davon ausgegangen, dass der Autofahrer das Motorrad beim Abbiegen übersehen hat. Treat sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in New York geflogen worden, doch habe es nicht geschafft.

